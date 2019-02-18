Kuşadası'nda Şüpheli Şahsın Üzerinden Silah ve Mermi Çıktı
43 dakika önce
Kuşadası'nda polisin şüphe üzerine durdurduğu bir kişinin üzerinden silah ve mermi çıktı.
Kuşadası'nda polisin şüphe üzerine durdurduğu bir kişinin üzerinden silah ve mermi çıktı.
Edinilen bilgiye göre, şehir merkezinde rutin devriye görevi yapan Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Asayis Büro Amirliği ekipleri, Türkmen Mahallesi Lozan Kavşağında durumundan şüphenilen bir kişiyi durdurdu. İsminin L.T. olduğu belirlenen kişinin yapılan üst aramasında Glock marka 9 mm çapında ruhsatsız bir tabanca ile bu tabancaya ait 7 adet dolu fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan L.T., sorgulanması için Kuşadası Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. - AYDIN
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 03:08 Kaynak: İHA
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