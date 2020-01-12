Kuşadası'nda sürpriz evlilik teklifi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kuşadası'nda sürpriz evlilik teklifi - Son Dakika

Kuşadası'nda sürpriz evlilik teklifi

6 saat önce

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yaşayan 19 yaşındaki Muzaffer, kız arkadaşı Funda'ya Atatürk Bulvarı'nda sürpriz evlenme teklifi yaptı.

Kuşadası'nda sürpriz evlilik teklifi, System.String[]

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yaşayan 19 yaşındaki Muzaffer, kız arkadaşı Funda'ya Atatürk Bulvarı'nda sürpriz evlenme teklifi yaptı.


Kuşadası'ndaki bir restoranda çalışan Muzaffer, kız arkadaşı Funda'ya romantik evlilik teklifinde bulundu. İlçenin en kalabalık caddesi olan Atatürk Bulvarı'ndaki kaldırıma kırmızı harflerle "Benimle Evlenir misin?" yazısı yazan Muzaffer, daha sonra hiçbir şeyden haberi olmayan sevgilisini alarak buraya getirdi. Yazının olduğu yere gelen iki sevgiliyi, arkadaşları maytap ve havai fişeklerle karşıladı. Funda, olan biteni şaşkınlıkla izlerken yere diz çökerek eğilen sevgilisi Muzaffer evlilik teklifini gerçekleştirdi. Sürpriz teklif karşısında heyecanlanan Funda ise sevgilisine "Evet" diye haykırarak cevap verdi. Uzun süre birbirlerine sarılan çifti arkadaşları da tebrik etti. - AYDIN

Atatürk Bulvarı, Kuşadası, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 03:21 Kaynak: İHA
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