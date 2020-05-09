Kuşadası'nda taciz iddiası - Son Dakika

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir kıza sözlü tacizde bulunan şüpheli polisin kovalamacası sonucu yakalandı.



Olay saat 20.00 sıralarında Türkmen Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 40 yaşındaki aşırı alkollü M.Ö.'nün 17 yaşındaki bir kıza sözlü tacizde bulunduğu iddia edildi. Evinin önünde sözlü tacize uğrayan genç kız durumu babasına ve 155 ekiplerine bildirdi. Genç kızın babasını gören şüpheli M.Ö., kaçmaya başladı. Polisin kovalamacası sonucu Türkmen Mahallesi ara sokaklarında kıskıvrak yakalanan M.Ö. Devriye Ekipler tarafından gözaltına alındı. Tacize uğradığını iddia eden genç kız çocuk şubeye teslim edilirken şüpheli M.Ö. yarın hakim karşısına çıkarılmak üzere nezarete götürüldü. - AYDIN