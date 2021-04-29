Kuşadası'nda tam kapanma öncesi berberlerde yoğunluk oluştu - Son Dakika

Sokağa çıkma kısıtlamasının, bugün saat 19.00'da başlayıp, 17 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00'te bitecek şekilde tam zamanlı uygulanacak olması berber ve kuaförlerde yoğunluk oluşturdu.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde kuaför ve berberlerde ciddi bir yoğunluk oluştu. 30 yıldır berberlik yaptığını söyleyen Kazım Uruş (47) "Yoğunluk eskiye nazaran iyi değil yarın tam kapanmaya gireceğiz inşallah bu tam kapanma ile pandemi biter biz de eski günlerimize döneriz. Artık herkes evinde kendi Berberliğini yapıyor. İnsanlar Pandemi'den dolayı artık berbere gitmekten korkuyor" diye konuştu.

Uzun zamandır berberlik yapan Akın Çelik (42) ise "İnsanlar evde kalacağı için şu anda yoğunluk var. Bu süre içinde vatandaşlar uzayan saç ve sakallarından rahatsız olmamak için mecburen bize geliyorlar" dedi. - AYDIN