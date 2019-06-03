Kuşadası'nda tatilciler bayram keyfine devam ediyor
1 saat önce
Kuşadası 9 günlük bayram tatilinde en çok tercih edilen turizm merkezlerinin başında yer alıyor.
Kuşadası
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 12:15 Kaynak: İHA
9 günlük bayram tatilinde en çok tercih edilen turizm merkezlerinin başında yer alıyor. 9 günlük uzun tatilin ilk gününden itibaren Kuşadası'na akın akın gelmeye başlayan tatilciler otelleri doldurdu. Hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyretmesiyle de plaj, havuz ve su parkları doldurmaya başladı.
Bu arada, Bir hafta boyunca Kuşadası'nın denizi, kumu ve güneşinden faydalanmak için plan yapan tatilciler, aynı zamanda ünlü isimlerin programlarıyla da eğlence dolu günler geçirecek. Kuşadası Jade Beach Club'ta Bayramın birinci günü Berksan
, bayramın ikinci günü Berkay
, bayramın üçüncü günü Melek Mosso
,8 Haziran Cumartesi Derya Bedavacı sahne alacak. Ayrıca, Bayramın üçüncü günü Türk Pop Müziğinin genç ismi Aleyna Tilki
ise yeni hizmete açılan Kuşadası İnfinity Hotel Bay Yelken'de tatilcilerle bulaşacak. - AYDIN
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