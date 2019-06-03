Son Dakika Haberleri: Kuşadası'nda tatilciler bayram keyfine devam ediyor
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Kuşadası'nda tatilciler bayram keyfine devam ediyor

1 saat önce

Kuşadası 9 günlük bayram tatilinde en çok tercih edilen turizm merkezlerinin başında yer alıyor.

Kuşadası'nda tatilciler bayram keyfine devam ediyor, System.String[]
Kuşadası 9 günlük bayram tatilinde en çok tercih edilen turizm merkezlerinin başında yer alıyor. 9 günlük uzun tatilin ilk gününden itibaren Kuşadası'na akın akın gelmeye başlayan tatilciler otelleri doldurdu. Hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyretmesiyle de plaj, havuz ve su parkları doldurmaya başladı.

Bu arada, Bir hafta boyunca Kuşadası'nın denizi, kumu ve güneşinden faydalanmak için plan yapan tatilciler, aynı zamanda ünlü isimlerin programlarıyla da eğlence dolu günler geçirecek. Kuşadası Jade Beach Club'ta Bayramın birinci günü Berksan, bayramın ikinci günü Berkay, bayramın üçüncü günü Melek Mosso,8 Haziran Cumartesi Derya Bedavacı sahne alacak. Ayrıca, Bayramın üçüncü günü Türk Pop Müziğinin genç ismi Aleyna Tilki ise yeni hizmete açılan Kuşadası İnfinity Hotel Bay Yelken'de tatilcilerle bulaşacak. - AYDIN
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 12:15 Kaynak: İHA
Kuşadası, Ekonomi
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