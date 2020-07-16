Kuşadası'nda tefeci operasyonu, 1 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Kuşadası'nda tefeci operasyonu, 1 şüpheli tutuklandı

Kuşadası'nda KOM ekiplerinin gerçekleştirdiği tefeci operasyonunda bir şüpheli tutuklandı.

Kuşadası'nda KOM ekiplerinin gerçekleştirdiği tefeci operasyonunda bir şüpheli tutuklandı.

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Edinilen bilgiye göre, vatandaşlardan gelen şikayetleri değerlendiren Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele(KOM) Grup Amirligi ekipleri tarafından Kuşadası genelinde maddi ekonomik sıkıntı yaşayan şahıslara faizle para vererek, tefecilik yapan şahıs ve organizasyonların deşifresine yönelik olarak çok yönlü ve kapsamlı bir operasyon başlatıldı. Bu kapsamda KOM ekipleri, E.K. ve B.K. isimli şüphelilere yönelik yapılan teknik ve fiziki takibin ardından adreslerini belirleyerek, şüphelilerin evlerine operasyon düzenlendi. Operasyon sırasında iki şüpheli gözaltına alınırken, evlerde yapılan aramalarda ise 21 Adet değişik meblağ ve tarihlere düzenlenmiş senet, 2 adet tapu fotokopisi, 3 adet boş senet ve 1 adet senet fotokopisi ele geçirildi.


Belgelere el konurken, şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme heyeti E.K. isimli şüphelinin tutuklanmasına karar verirken, B.K. isimli şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - AYDIN

Emniyet Müdürlüğü, Kuşadası, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 15:08 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kuşadası'nda tefeci operasyonu, 1 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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