Kuşadası'nda tek tip tabela uygulaması ile ilgili hazırlıklar sürüyor - Son Dakika

Kuşadası'nda tek tip tabela uygulaması ile ilgili hazırlıklar sürüyor

17.03.2021 09:38

Kuşadası'nda tek tip tabela uygulaması ile ilgili hazırlıklar sürüyor Kuşadası Belediyesi tarafından görsel kirliliğin önüne geçmek amacıyla başlatılan tek tip tabela uygulaması ile ilgili hazırlıklar sürüyor.

Kuşadası'nda tek tip tabela uygulaması ile ilgili hazırlıklar sürüyor

AYDIN - Kuşadası Belediyesi tarafından görsel kirliliğin önüne geçmek amacıyla başlatılan tek tip tabela uygulaması ile ilgili hazırlıklar sürüyor.

Esnaf, işyerlerinin tabelalarını Kuşadası Belediyesi tarafından belirlenen standartlara uygun olarak düzenlemeye başladı. Turistik çarşılarda yürütülen dış cephe çalışması ile eş zamanlı olarak sürdürülen tabela düzenlemesi ile Kuşadası yeni sezonu estetik ve modern bir görünümle karşılamaya hazırlanıyor.

Modern bir turizm kenti oluşturmak için çalışan Kuşadası Belediyesi tarafından görsel kirliliğin önüne geçerek kent estetiğine katkı sunmak amacıyla alınan tabela, reklam ve tanıtım elemanlarına getirilen standartlar esnaf tarafından uygulanmaya başlandı. Kuşadası Belediyesi Kent Estetik Kurulu tarafından Aydın Büyükşehir Belediyesi İlan, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği çerçevesinde alınan karar doğrultusunda işyerlerinin tanıtım elemanlarını yeni sezona hazırlamak için kolları sıvadı. Tek tip olacak şekilde ahşap zemin üzerine metal ve alüminyum malzeme kullanılarak yapılan yeni tabela ve tanıtım elemanları kent estetiğine büyük katkı sunacak. Yeni düzenleme ile tabelalarda plastik malzeme kullanımı bütünüyle yasaklandı. Ayrıca zemin katlarda bulunan işyerlerinde kullanılacak tabela ölçülerine de belirli standartlar getirildi.

"Üst katlardaki tabelalar kalkıyor"

Kuşadası Belediyesi tarafından yaşama geçirilen yeni düzenleme ile binaların üst katlarına, üst kat alın yüzeylerine ve çatılarına reklam ve tanıtım elemanı konulması da yasaklandı. İş yerlerinin üst katlarda bulunan tanıtım elemanları Kuşadası Belediyesi ekiplerince kaldırılmaya başlandı. Üst katlarda bulunan işletmeler bina cephesinde giriş kapısının yanında uygun olan yerlere veya bina giriş holüne, binadaki iş yerlerinin kat sayısına göre, toplu ticari tanıtım panosu koyabilecek. Öte yandan bina dış cephelerinde bulunan klima dış üniteleri de kaldırılmaya başlandı. Mutlaka dış cephede yer alması gereken klima ünitelerinin üzeri ise bina cephesine ve rengine uygun klima kutusu ile kapatılıyor.

"Esnaf memnun"

İşyerlerini yeni sezona hazırlayan esnaf ise tek tip tabela uygulamasından son derece memnun olduğunu dile getirdi. Kuyumcu dükkanının tabelasını belirlenen standartlara göre yenileyen Abdullah Sarıdede, uygulamanın tabela kirliğine son vereceğini belirterek "Estetik Kurulu tarafından getirilen yeni düzenleme çarşılarımıza düzen getirecek, cadde ve sokaklarımızın albenisi artacak. Biz de belirlenen kurallar doğrultusunda tabela düzenlememizi yaptık. Sezonun açılması ile birlikte çarşılarımızı geçmiş yıllara oranla daha çok turistin ziyaret etmesini bekliyoruz. Bu durum da işlerimize olumlu yansıyacaktır. Kuşadası Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz" dedi.

Kuşadası'nda tek tip tabela uygulaması ile ilgili hazırlıklar sürüyor
Kuşadası'nda tek tip tabela uygulaması ile ilgili hazırlıklar sürüyor
Kuşadası'nda tek tip tabela uygulaması ile ilgili hazırlıklar sürüyor
Kuşadası'nda tek tip tabela uygulaması ile ilgili hazırlıklar sürüyor

Kuşadası Belediyesi, Kuşadası, Estetik, Esnaf, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kuşadası'nda tek tip tabela uygulaması ile ilgili hazırlıklar sürüyor - Son Dakika


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