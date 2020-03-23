Kuşadası'nda tek yön uygulamasında ilk kaza - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kuşadası'nda tek yön uygulamasında ilk kaza - Son Dakika

Kuşadası'nda tek yön uygulamasında ilk kaza

1 saat önce

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde tek yön uygulamasına geçilmesinin ardından ilk kaza gerçekleşti.

Kuşadası'nda tek yön uygulamasında ilk kaza, System.String[]

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde tek yön uygulamasına geçilmesinin ardından ilk kaza gerçekleşti.


Kaza saat 23.00 sıralarında Candan Tarhan Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet A. yönetimindeki 09 K 2632 plakalı otomobil, belediyenin tek yön uygulamasına geçmesini fark etmeyip yol ayrımına konulan beton duvara çarptı. Kazada otomobil kullanılamaz hale gelirken ölen yada yaralananın olmaması sevindirdi. Sürücü Mehmet A. yol ayrımına konulan betonun, asfalt zeminle aynı renk olduğu için görmediğini iddia etti. - AYDIN

Kuşadası, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 02:23 Kaynak: İHA

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