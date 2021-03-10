Kuşadası'nda "Tematik" pandemi denetimi - Son Dakika

Kuşadası'nda "Tematik" pandemi denetimi

10.03.2021 15:22
Kuşadası'nda

Kuşadası Belediyesi, İçişleri Bakanlığı tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında yayınlanan 'Haftalık Tematik Denetimler' konulu ek genelge doğrultusunda denetimlerini sürdürüyor.

Kuşadası Belediyesi, İçişleri Bakanlığı tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında yayınlanan 'Haftalık Tematik Denetimler' konulu ek genelge doğrultusunda denetimlerini sürdürüyor.

Pandemiyle mücadelede kontrollü normalleşme döneminin başlamasıyla birlikte ülke genelinde 'Dinamik Denetim Modeli' uygulamaya konuldu. Normalleşmenin ardından il bazında günlük vaka sayısında artış yaşanmaması amacıyla denetimler daha da sıklaştı. İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen 'Haftalık Tematik Denetimler' konulu ek genelge kapsamında belirlenen programa göre çalışmalarını yoğunlaştıran Kuşadası Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler kafe, restoran ve pastane gibi işletmelerin ardından berber, kuaför ve güzellik merkezlerine yönelik denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde pandemi kurallarına uymadığı tespit edilen 4 iş yerine idari para cezası uygulandı.

Para cezası kesildi

Denetimde, iş yerlerinin hijyen, sosyal mesafe ve yüzde 50 kuralına riayet edip etmediklerine bakıldı. Ayrıca işletme sahibi ve müşterilere uymaları gereken kurallar hakkında bilgi verildi. Kontroller sırasında, zabıta ekipleri tarafından korona virüs tedbirlerine uygun olarak faaliyet göstermeyen 4 iş yeri belirlendi. İş yerlerine Zabıta İdari Yaptırım Yönetmeliği'nin 49'uncu maddesi uyarınca idari para cezası uygulandı.

"Kontrollü Normalleşme Dönemi"nde yeni olumsuzlukların ve vaka artışlarının yaşanmaması için Kuşadası Belediyesi tarafından ilgili kurumlarca iş birliği içerisinde yapılacak denetimler belirlenen haftalık program dahilinde devam edecek. - AYDIN

Kuşadası'nda Tematik pandemi denetimi
Kuşadası'nda Tematik pandemi denetimi

Kuşadası Belediyesi, İçişleri Bakanlığı, Normalleşme, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kuşadası'nda 'Tematik' pandemi denetimi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Müge Anlı'da kayıp olarak aranan Adem Bozkurt ölü bulundu Böbrek nakli için iki ameliyata giren Hakan Taşıyan'ın sağlık durumu iyiye gidiyor Şüphe uyandıran ölüm! Bir kadın başından silahla vurulmuş halde bulundu Bilim Kurulu toplantısı başladı! Masada üç kritik konu var Son Dakika: Erdoğan ve Putin, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde üçüncü ünitenin temelini attı Sosyal medya gelirleri maaşlarını geçince istifa ettiler! Şimdi 3 milyon takipçileri var Derya Şensoy, gözyaşları içinde babası Ferhan Şensoy'un Rasim Öztekin'e yazdığı mektubu okudu 97 yıl sonra öğrendiler! Savaşta öldüğünü sandıkları dedelerinden 4 milyon lira değerinde miras kaldı
Meteoroloji'den İstanbul için kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı Meteoroloji'den İstanbul için kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı         
20:01
Ricardo Sa Pinto, personel ekibi ve yardımcılarını maç toplantısına almadı Ricardo Sa Pinto, personel ekibi ve yardımcılarını maç toplantısına almadı         
19:21
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten papa pulundaki harita skandalına sert tepki: Hiçbir hükmü yoktur AK Parti Sözcüsü Çelik'ten papa pulundaki harita skandalına sert tepki: Hiçbir hükmü yoktur         
19:15
Meteoroloji uyardı! 7 kente kuvvetli kar yağışı geliyor Meteoroloji uyardı! 7 kente kuvvetli kar yağışı geliyor         
18:20
İkinci el otomobilde fiyatlar düşünce satışlar arttı İkinci el otomobilde fiyatlar düşünce satışlar arttı         
17:00
Babası tarafından boğularak öldürülen Hüseyin'in annesi yürekleri dağladı: Bensiz yatamaz, toprak soğuk olur Babası tarafından boğularak öldürülen Hüseyin'in annesi yürekleri dağladı: Bensiz yatamaz, toprak soğuk olur         
15:35
Myanmar'da polislerin önünde diz çöken rahibe, Myanmar'da polislerin önünde diz çöken rahibe, "Çocukları vurmayın, beni vurun" diye yalvardı         
14:17
Dünyanın en iyi 500 üniversitesi listesine Türkiye'den sadece Koç Üniversitesi girdi Dünyanın en iyi 500 üniversitesi listesine Türkiye'den sadece Koç Üniversitesi girdi         
14:03
Rozet taktığı ismin şikayeti üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan jet talimat: Hemen halledin Rozet taktığı ismin şikayeti üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan jet talimat: Hemen halledin         
12:24
Normalleşmeyi çok yanlış anladık! 9 il daha alarm veriyor, cumartesi yasağı geri gelebilir Normalleşmeyi çok yanlış anladık! 9 il daha alarm veriyor, cumartesi yasağı geri gelebilir         
12:01
Burak Deniz, uzun süredir aşk yaşadığı Didem Soydan'la fotoğrafını paylaştı Burak Deniz, uzun süredir aşk yaşadığı Didem Soydan'la fotoğrafını paylaştı         
11:53
Uçak kazasından kurtulan pilot 36 gün sonra bulundu! Kuş yumurtaları ve bitkileri yiyerek hayatta kalmış Uçak kazasından kurtulan pilot 36 gün sonra bulundu! Kuş yumurtaları ve bitkileri yiyerek hayatta kalmış         
11:34
Müge Anlı'da ilginç olay! Miraç Kandili'nden söz ederken ekrana Sevgililer Günü görseli geldi Müge Anlı'da ilginç olay! Miraç Kandili'nden söz ederken ekrana Sevgililer Günü görseli geldi         
10:11
İnternetten alışveriş yapan kardeşi dolandırılınca, kurduğu planla dolandırıcıları ifşa etti İnternetten alışveriş yapan kardeşi dolandırılınca, kurduğu planla dolandırıcıları ifşa etti         
10:09
"Oxford'da okuyorum" diyen kızının emlakçı olduğunu öğrenen çiçekçi anne yıkıldı         
09:50
Cüneyt Çakır, Şampiyonlar Ligi'nde geceye damga vurdu! Golü iptal etti, penaltı verdi Cüneyt Çakır, Şampiyonlar Ligi'nde geceye damga vurdu! Golü iptal etti, penaltı verdi         
00:48
Eski model Karahan Çantay, trafik kazasında hayatını kaybetti Eski model Karahan Çantay, trafik kazasında hayatını kaybetti         
23:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2021 20:09:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kuşadası'nda "Tematik" pandemi denetimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei