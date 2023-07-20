Kuşadası'nda Terlikler Asfalta Yapıştı - Son Dakika
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Kuşadası'nda Terlikler Asfalta Yapıştı

20.07.2023 17:28

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde hava sıcaklığının 44 dereceye kadar yükselmesi sonucu, asfalt eridi ve vatandaşların terlikleri asfalta yapıştı. Karayolları ekipleri tarafından yapılan ziftleme çalışmaları da başarısız oldu.

Kuşadası'nda terlikler asfalta yapıştı

AYDIN - Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan 'aşırı sıcak' uyarısının ardından Aydın'ın Kuşadası ilçesinde hava sıcaklığı 44 dereceye kadar yükseldi. Yaşanan aşırı sıcakla birlikte karayollarının Nazilli pazarı yolu, Davutlar ve Güzelçamlı yoluna yaptığı asfalt erirken, vatandaşların terlikleri asfalta yapıştı.

Davutlar Mahallesi'nden Kuşadası merkeze giderken Nazilli Pazarı yakınlarında yolun karşısına geçmek isteyen vatandaşlar, sıcaktan eriyen asfalt nedeniyle terliklerini yolda bırakmak zorunda kaldı. Terliklerin asfalta yapışması ile yolda ilginç görüntüler oluştu.

Vatandaşlar, "Karayolları ekipleri ziftin üzerine mıcır döktü ama zift eridi. Sıcaktan eriyen ziftten dolayı ayakkabı ve terliklerimiz asfalta yapıştı" diye konuştu.

Kaynak: İHA
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