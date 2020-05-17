Kuşadası'nda termometreler 40 dereceyi gösterdi - Son Dakika

Kuşadası'nda termometreler 40 dereceyi gösterdi
AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde termometreler 40 dereceyi gösterdi.
AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde termometreler 40 dereceyi gösterdi. Afrika sıcaklarının yaşandığı ilçede 65 yaş ve üzeri kişiler arasında 6 saatlik serbestliğe rağmen sokağa çıkmayıp, evde kalmayı tercih edenler oldu. İlçede, yasağa rağmen denize girenler ise dikkati çekti.
Aydın'ın turistik ilçesi Kuşadası'nda hava sıcaklığı mevsim normallerinin çok üzerinde seyrediyor. Son yılların en sıcak mayıs ayının yaşandığı belirtilen ilçede vatandaşlar koronavirüs salgını ve nemle birlikte etkili olan aşırı sıcak hava nedeniyle evlerinden çıkamıyor. Termometrelerin 40 dereceyi gösterdiği Kuşadası'nı ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktaları arasında yer alan Atatürk Bulvarı ile İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı boş kalırken ilçenin dünyaca ünlü mavi bayraklı plajı Kadınlar Denizi kumsalı ile Yavansu ve Karaova mahallerinde bulunan plajlarda bazı vatandaşların yasak olmasına rağmen denize girip güneşlendiği görüldü. Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü emrinde görevli bekçiler ise denize giren vatandaşlara uyarılarda bulunarak evlerine dönmelerini istedi.
Haber Yayın Tarihi: 17.05.2020 04:07 Kaynak: DHA
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