Kuşadası'nda termometreler 40 dereceyi gösterdi - Son Dakika

Kuşadası'nda termometreler 40 dereceyi gösterdi

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde termometreler gölgede 40 dereceyi gösterdi.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde termometreler gölgede 40 dereceyi gösterdi. Afrika sıcaklarının yaşandığı ilçede 65 yaş ve üzeri kişiler arasında 6 saatlik serbestliğe rağmen sokağa çıkmayıp, evde kalmayı tercih edenler oldu. İlçede, yasağa rağmen denize girenler ise dikkati çekti. Aydın 'ın turistik ilçesi Kuşadası'nda hava sıcaklığı mevsim normallerinin çok üzerinde seyrediyor. Son yılların en sıcak Mayıs ayının yaşandığı belirtilen ilçede vatandaşlar koronavirüs salgını ve nemle birlikte etkili olan aşırı sıcak ava nedeniyle evlerinden çıkamıyor. Termometrelerin gölgede 40 dereceyi gösterdiği Kuşadası'nı ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktaları arasında yer alan Atatürk Bulvarı ile İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı boş kalırken İlçenin dünyaca ünlü mavi bayraklı plajı Kadınlar Denizi kumsalı ile Yavansu ve Karaova Mahalleri'nde bulunan plajlarda bazı vatandaşların yasak olmasına rağmen denize girip güneşlendiği görüldü. Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü emrinde görevli bekçiler ise denize giren vatandaşlara uyarılarda bulunarak evlerine dönmelerini istedi.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Son Dakika

Yasemin'den karantina paylaşımı! Makyajsız pozuyla mest etti

Acun Ilıcalı canlı yayında müjdeyi verdi: Ersin Korkut'u teselli etmek için Mess'e benzeyen köpek alındı

"Hepimiz balonuz" diyen Hatice'den havuz başında mini şortlu poz!

Milyoner'e damga vuran görüntü! Sosyal medya sadece bu ikiliyi konuştu

Hazal Kaya'dan Larissa Gacemer'e destek: "Beni böyle kabul etti" demen çok dokundu bana

Ünlü model Larissa Gacemer, "Neden çocuk yapmıyorsunuz?" sorularına isyan etti: Çocuğum olmuyor

"Sezen Aksu, M. Akif Ersoy'un evini güzellik merkezine kiraladı" iddiasının ardındaki gerçek çok başka çıktı

5 milyon liraya otomobil alan Selin Ciğerci, Kerimcan'ın ablasına gönderme yaptı

Hadise, İrem Sak'ın "Ne güzel kızlar var" paylaşımına kayıtsız kalmadı: Mesela sen

Demet Özdemir, karantinada hiç bilmediği bir yeteneğini keşfetti: Çok iyi yer silip, süpürmek

Sanatçı Emel Müftüoğlu, yavru ayının saldırısına uğradı

Barış Manço'nun ağabeyi Savaş Manço hayatını kaybetti

Arka Sokaklar'ın 553. bölüm fragmanı yayınlandı! Koronavirüse yakalanan Hüsnü Çoban'ın durumu ağırlaşıyor

Kendisinden 32 yaş küçük sevgilisinden ayrılan Gönül Yazar: Beni Allah korudu

Tuba Büyüküstün ile Umut Evirgen, 3 yıllık ilişkisini bitirdi