Kuşadası'nda tiyatro sahnesinde sürpriz evlilik teklifi - Son Dakika
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Kuşadası'nda tiyatro sahnesinde sürpriz evlilik teklifi

6 saat önce

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde belediye personeli Savaş Yüksel (26), 14 Şubat Sevgililer Günü'nde kız arkadaşı İrem Özkazak'a (25), tiyatro sahnesinde sürpriz evlilik teklifinde bulundu.

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AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde belediye personeli Savaş Yüksel (26), 14 Şubat Sevgililer Günü'nde kız arkadaşı İrem Özkazak'a (25), tiyatro sahnesinde sürpriz evlilik teklifinde bulundu.

Kuşadası Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nde çalışan Savaş Yüksel, yaklaşık 1 aydır birlikte olduğu kız arkadaşı İrem Özkazak'a tiyatro sahnesinde evlilik teklifi yaptı. Genç adam, arkadaşlarının da yardımıyla önce ilçenin sanatsal etkinliklerinin düzenlendiği Erkan Yücel Sahnesi'ni çiçek ve balonlarla donattı. Yere kırmızı halı serdiren Yüksel, daha sonra sevgilisini tiyatro oyunu izleyeceklerini söyleyerek salona çağırdı. Durumdan habersiz Özkazak, salona gelip koltuğuna oturduğu sırada birden sahnenin kırmızı perdeleri açıldı. Fonda çalan romantik müzik eşliğinde Özkazak'ı sahneye davet eden Savaş Yüksel, üzerinde 'Benimle evlenir misin?' yazısı bulunan pankartın önünde diz çöküp, kız arkadaşına evlenme teklif etti. Özkazak ise haykırarak 'Evet' deyip, teklifi kabul etti. Aldığı sürpriz evlilik teklifi karşısında çok mutlu olduğunu belirten İrem Özkazak, "Savaş, bana hayatım boyunca unutamayacağım dakikalar yaşattı. Kendisine çok teşekkür ederim" dedi. Sahnede şampanya patlatan mutlu çift, daha sonra arkadaşlarıyla birlikte çalan müzikler eşliğinde eğlendi.


Kuşadası, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 05:08 Kaynak: DHA
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