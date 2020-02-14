Kuşadası'nda tiyatro sahnesinde sürpriz evlilik teklifi - Son Dakika
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Kuşadası'nda tiyatro sahnesinde sürpriz evlilik teklifi

6 saat önce

Kuşadası'nda tiyatro sahnesinde sürpriz evlilik teklifiAYDIN'ın Kuşadası ilçesinde yaşayan belediye personeli Savaş Yüksel(26), kız arkadaşı İrem Özkazak'a (25), 14 Şubat Sevgililer Günü'nde sürpriz yaparak tiyatro sahnesinde evlilik teklifinde bulundu.

Kuşadası'nda tiyatro sahnesinde sürpriz evlilik teklifi

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde yaşayan belediye personeli Savaş Yüksel(26), kız arkadaşı İrem Özkazak'a (25), 14 Şubat Sevgililer Günü'nde sürpriz yaparak tiyatro sahnesinde evlilik teklifinde bulundu.

Kuşadası Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nde çalışan 26 yaşındaki Savaş Yüksel, yaklaşık 1 aydır birlikte olduğu kız arkadaşı İrem Özkazak'a tiyatro sahnesinde evlilik teklifi yaptı. Genç adam, arkadaşlarının da yardımıyla önce ilçenin sanatsal etkinliklerinin düzenlendiği Erkan Yücel Sahnesi'ni çiçek ve balonlarla donattı. Yere kırmızı halı serdiren Yüksel, daha sonra sevgilisini tiyatro oyunu izleyeceklerini söyleyerek salona çağırdı. Hiçbir şeyden haberi olmayan Özkazak, salona gelip koltuğuna oturduğu sırada birden sahnenin kırmızı perdeleri açıldı. Fonda çalan romantik müzik eşliğinde Özkazak'ı sahneye davet eden Savaş Yüksel, üzerinde 'Benimle evlenir misin?' yazısı bulunan pankartın önünde diz çöküp, kız arkadaşına evlenme teklif etti. Özkazak ise haykırarak 'Evet' deyip, teklifi kabul etti. Çiftin mutlu dakikalarına salonu dolduran Kuşadası Belediyesi çalışanları da alkışlarla eşlik etti. Aldığı sürpriz evlilik teklifi karşısında çok mutlu olduğunu belirten İrem Özkazak, "Savaş, bana hayatım boyunca unutamayacağım dakikalar yaşattı. Kendisine çok teşekkür ederim" dedi. Sahnede şampanya patlatan mutlu çift, daha sonra arkadaşlarıyla birlikte çalan müzikler eşliğinde eğlendi.

Kuşadası'nda tiyatro sahnesinde sürpriz evlilik teklifi

Kuşadası, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 08:15 Kaynak: DHA
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