Son Dakika Haberleri: Kuşadası'nda tombala operasyonu

Kuşadası'nda tombala operasyonu

4 saat önce

AYDIN(AA) - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde düzenlenen kumar operasyonunda 4 kişiye adli işlem uygulandı, hakkında arama kararı bulunan 1 kişi gözaltına alındı.

Kuşadası'nda tombala operasyonu, System.String[]
AYDIN(AA) - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde düzenlenen kumar operasyonunda 4 kişiye adli işlem uygulandı, hakkında arama kararı bulunan 1 kişi gözaltına alındı.
Kadınlar Denizi Mahallesinde bir sitenin depo olarak kullanılan bölümünde tombala tabir edilen kumar oynatıldığı tespiti üzerine iş yerine operasyon gerçekleştirildi.
Kumar oynayan 26 kişe idari para cezası, M. P. (30), B. E. (47), B.B. ve U. K'ya (33) da "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem yapıldı.
Ayrıca işletmede kumar oynayan A. C ile işletmeci B.E'nin üzerinde ruhsatsız tabancalar ele geçirilerek işlem başlatıldı.
R.L.A isimli kişi ise basit yaralama suçlarından hakkında arama kararı bulunduğu tespit edilerek gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 01:38 Kaynak: AA
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