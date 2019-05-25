Kuşadası'nda tombala operasyonu

AYDIN(AA) - Aydın
'ın Kuşadası
ilçesinde düzenlenen kumar operasyonunda 4 kişiye adli işlem uygulandı, hakkında arama kararı bulunan 1 kişi gözaltına alındı.
Kadınlar Denizi Mahallesinde bir sitenin depo olarak kullanılan bölümünde tombala tabir edilen kumar oynatıldığı tespiti üzerine iş yerine operasyon gerçekleştirildi.
Kumar oynayan 26 kişe idari para cezası, M. P. (30), B. E. (47), B.B. ve U. K'ya (33) da "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem yapıldı.
Ayrıca işletmede kumar oynayan A. C ile işletmeci B.E'nin üzerinde ruhsatsız tabancalar ele geçirilerek işlem başlatıldı.
R.L.A isimli kişi ise basit yaralama suçlarından hakkında arama kararı bulunduğu tespit edilerek gözaltına alındı.