Son Dakika Haberleri: Kuşadası'nda Toprak Kaymasının İzleri Silindi

Kuşadası'nda Toprak Kaymasının İzleri Silindi

1 saat önce

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle İkiçeşmelik kavşağında meydana gelen toprak kaymasının izleri silindi.

Kuşadası'nda Toprak Kaymasının İzleri Silindi, System.String[]
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle İkiçeşmelik kavşağında meydana gelen toprak kaymasının izleri silindi.

Kuşadası'nda dün gün boyunca etkili olan gök gürültülü sağanak yağış, şehir merkezi, çevre yolu, Davutlar ile Güzelçamlı mahallelerinde etkili oldu. Sağanak yağmur nedeniyle yollar göle dönerken, siteler bölgesinde bazı evleri ve iş yerlerini su basmıştı. Aşırı yağış nedeniyle Kuşadası- Aydın karayolunun İkiçeşmelik Mahallesi kavşağı bölümünde ise toprak kayması meydana gelmişti.

Toprak kaymasının ardından sabah saatlerinde kadar trafiğin tek şeritten verildiği Kuşadası-Aydın karayolunda sabah saatlerinde çalışma başlatıldı. Toprak kaymasının neden olduğu bölgede çalışma yapan iş makineleri, heyelanla birlikte devrilen ağaçların yanı sıra kaya parçaları ve toprakları temizledi. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 03:02 Kaynak: İHA

Davutlar, Aydın, Kuşadası, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD'de Ünlü İş Adamları ve Hollywood Yıldızlarının Karıştığı Rüşvet Skandalı Kilis'te 6 Aylık Geçici İş İçin Uzun Kuyruklar Oluştu

Mansur Yavaş'ın Sahte Senet Davasında, Adli Tıp Kurumu Raporu Ortaya Çıktı: İmzalar İş Adamı Kesgin'e Ait Değil İş Adamı Sandığı Sevgilisi Tarafından Hamileyken Terk Edilen Oyuncu Berrak Onay, İlk Kez Konuştu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.3.2019 16:14:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kuşadası'nda Toprak Kaymasının İzleri Silindi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]