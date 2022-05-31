Kuşadası'nda torbacı operasyonu: 1 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Kuşadası'nda torbacı operasyonu: 1 kişi tutuklandı

31.05.2022 21:05
Kuşadası'nda torbacı operasyonu: 1 kişi tutuklandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Narkotik ekiplerinin yaptığı operasyonda torbacı diye adlandırılan uyuşturucu madde ticareti yapan bir kişinin evine operasyon düzenlendi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Narkotik ekiplerinin yaptığı operasyonda torbacı diye adlandırılan uyuşturucu madde ticareti yapan bir kişinin evine operasyon düzenlendi. Yapılan aramada çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, şüpheli adli makamlarca tutuklandı.

Aydın Narkotik ekipleri Türkmen Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenledi. Satışa hazır hale getirilmiş 250 küçük poşet halinde esrar maddesi, 130 adet uyuşturucu hap, 30 gram kokain ve bir adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Evde oturduğu öğrenilen Mert D., isimli şüpheli yapılan sorgulama sonrası adlieyeye sevk edildi. Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanan Mert D., cezaevine gönderildi. - AYDIN

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Kaynak: İHA

Uyuşturucu Madde Ticareti, Kuşadası, Narkotik, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kuşadası'nda torbacı operasyonu: 1 kişi tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kuşadası'nda torbacı operasyonu: 1 kişi tutuklandı - Son Dakika
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