Kuşadası'nda trafik kazası: 1'i ağır 5 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kuşadası'nda trafik kazası: 1'i ağır 5 yaralı - Son Dakika

Kuşadası'nda trafik kazası: 1'i ağır 5 yaralı

6 saat önce

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Kuşadası'nda trafik kazası: 1'i ağır 5 yaralı, System.String[]

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza, Kuşadası- Davutlar yolunda saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Orhan Gazi Caddesi'nden Davutlar yoluna kontrolsüz biçimde çıkan Halil T. yönetimindeki 09 TF 564 plakalı kamyonete, Davutlar'dan Kuşadası istikametine seyir halinde ilerleyen Senayi G. yönetimindeki 09 ADB 439 plakalı otomobil yandan çarptı. Kazada otomobildeki 5 kişi yaralanırken, yaralılardan 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olay yerine çok sayıda 112 ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

(İHA)

Kuşadası, Davutlar, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 10:40 Kaynak: İHA
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