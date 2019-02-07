Son Dakika Haberleri: Kuşadası'nda Trafik Kazası; 1 Yaralı

Kuşadası'nda Trafik Kazası; 1 Yaralı

43 dakika önce

Kuşadası'nda meydana gelen trafik kazasında bir kişi ağır şekilde yaralandı.

Kuşadası'nda Trafik Kazası; 1 Yaralı, System.String[]
Kuşadası'nda meydana gelen trafik kazasında bir kişi ağır şekilde yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Ege Mahallesi Nermin- Metin Akar İlköğretim Okulu önündeki kavşakta 09 BR 502 plakalı motosiklet ile 09 BZ 836 plakalı özel otomobil çarpıştı. Dikkatsizlik sonucu meydana gelen kazada ağır yaralan bir kadın ağır şekilde yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı, tedavi altına alındı. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 01:02 Kaynak: İHA

Ege, Metin Akar, Kuşadası, 3. Sayfa
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