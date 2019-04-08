Kuşadası'nda Trafik Kazası; 1 Yaralı
30 dakika önce
Kuşadası'nda meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralanarak, hastaneye kaldırıldı.
Kuşadası
'nda meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralanarak, hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Hülya Koçyiğit Bulvarı
'nda seyir halindeki 09 L 9019 plakalı bir araç kontrolden çıkarak, yol kenarındaki palmiye ağaçlarına çarptı. Kazada yaralanan araç sürücüsü Kuşadası Devlet Hastanesi
'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle yolun kapanması sonucu Hülya Koçyiğit Bulvarı'nda trafik bir süre tek şeritten verildi. - AYDIN
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 01:28 Kaynak: İHA
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