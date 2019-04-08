Kuşadası'nda Trafik Kazası; 1 Yaralı
6 dakika önce
Kuşadası'nda trafik kazası; 1 yaralıAYDIN - Kuşadası'nda meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralanarak, hastaneye kaldırıldı.
Kuşadası
'nda trafik kazası; 1 yaralı
AYDIN - Kuşadası'nda meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralanarak, hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Hülya Koçyiğit Bulvarı
'nda seyir halindeki 09 L 9019 plakalı bir araç kontrolden çıkarak, yol kenarındaki palmiye ağaçlarına çarptı. Kazada yaralanan araç sürücüsü Kuşadası Devlet Hastanesi
'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle yolun kapanması sonucu Hülya Koçyiğit Bulvarı'nda trafik bir süre tek şeritten verildi.
Son Dakika
» Yerel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 01:50 Kaynak: İHA
Erkan Tan'dan Canlı Yayında Ekrem İmamoğlu'ya Skandal Sözler: Sen Daha Başkan Olmadın Oğlum!
Erdoğan, Sinyali Vermişti! Belediyelere Başkanlık Sistemi Ayarı Geliyor
Gökhan Özoğuz, Semiha Yıldırım Yorumuyla Sosyal Medyaya Damga Vurdu!