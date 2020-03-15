Kuşadası'nda trafik kazası; 1 yaralı - Son Dakika
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Kuşadası'nda trafik kazası; 1 yaralı

27 dakika önce

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Anadolu Bankacılar sitesi önünde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kuşadası'nda trafik kazası; 1 yaralı, System.String[]

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Anadolu Bankacılar sitesi önünde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Kaza saat 16.00 sıralarında Kuşadası- Davutlar yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Orhan Gazi Caddesi'nden Davutlar'a dönüş yapmak isteyen Egemen E. idaresindeki 35 AE 4321 plakalı otomobil ile Kuşadası'ndan Davutlar'a seyir halinde olan Semiha G. idaresindeki 09 K 1254 plakalı otomobil Anadolu Bankacılar sitesi önünde çarpıştı. Yola savrulan araçlara Kuşadası istikametinden gelen Naci T.'nin kullandığı 41 NZ 077 plakalı otomobil de çarptı. Kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Semiha G. ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - AYDIN

Kuşadası, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 09:30 Kaynak: İHA
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