Son Dakika Haberleri: Kuşadası'nda Trafik Kazası

Kuşadası'nda Trafik Kazası

57 dakika önce

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, bir kişi de ağır yaralandı.

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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, bir kişi de ağır yaralandı.

Kaza gece Kuşadası Çevreyolu üzerinde bulunan Emniyet Müdürlüğü binasının karşısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Emre Akkuş ve arkadaşı Emre Ç. isimli iki genç 35 ADR 141 plakalı motosikletle gezmek için Selçuk'tan Kuşadası'na geldi. Kuşadası'nda bir süre gezdikten sonra gece Selçuk istikametine geri döönen Emre Akkuş yönetimindeki motosiklet bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çarptı. Aşırı süratli olduğu belirtilen motosiklette bulunan gençler motosikletle birlikte yola savruldu. Kazada motosiklet sürücüsü Emre Akkuş olay yerinde hayatını kaybederken, arkadaşı ve adaşı Emre Ç. ise ağır yaralandı. 112 Acil servis ekipleri tarafından Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle çevre yolunda trafik bir süre tek şeritten verilirken, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından yol trafiğe açıldı.

Cumhuriyet Savcılığı tarafından el konulan kaza ile ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 01:41 Kaynak: İHA

Aydın, Kuşadası, 3. Sayfa
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