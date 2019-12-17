Kuşadası'nda trafik kazası; 2 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kuşadası'nda trafik kazası; 2 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Kuşadası'nda trafik kazası; 2 ölü, 1 yaralı

6 saat önce

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Kuşadası ilçesi, Yeniköy Mahallesi çıkışında meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kuşadası'nda trafik kazası; 2 ölü, 1 yaralı, System.String[]

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Kuşadası ilçesi, Yeniköy Mahallesi çıkışında meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. - AYDIN

Kuşadası, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 09:48 Kaynak: İHA
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