Kuşadası'nda trafik kazası; 2 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Kuşadası'nda trafik kazası; 2 ölü, 1 yaralı
6 saat önce
AYDIN (İHA) – Aydın'ın Kuşadası ilçesi, Yeniköy Mahallesi çıkışında meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 09:48 Kaynak: İHA
AYDIN (İHA) – Aydın'ın Kuşadası ilçesi, Yeniköy Mahallesi çıkışında meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. - AYDIN
Son Dakika Sokak ortasındaki cinayette tüyleri diken diken eden detay: Eşinden boşan onunla ben evleneceğim Demir kapıya kafası sıkışan çocuk feci şekilde öldü Çığlıklarını duyan olmadı: 5 yaşındaki çocuğun feci ölümü Eşini öldüren adam: Cesedi testereyle parçaladım, 4 çuvala koyup araziye gömdüm