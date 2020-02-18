Kuşadası'nda trafik kazası: 4 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kuşadası'nda trafik kazası: 4 yaralı - Son Dakika

Kuşadası'nda trafik kazası: 4 yaralı

21 dakika önce

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde meydana gelen trafik kazasında biri yabancı 4 kişi yaralandıKaza Kuşadası-Davutlar yolunda saat 07.30 sıralarında meydana geldi.

Kuşadası'nda trafik kazası: 4 yaralı, System.String[]

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde meydana gelen trafik kazasında biri yabancı 4 kişi yaralandı


Kaza Kuşadası- Davutlar yolunda saat 07.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 35 plakalı otomobiliyle seyir halinde ilerleyen İsveç vatandaşı bir anda şerit değiştirerek Mehmet Çelik yönetimindeki 35 BTR 23 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada yabancı sürücünün yanı sıra Mehmet Çelik, Yasemin Tütüncü ve Mustafa Köse yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans ekipleri sevk edildi. Yaralılar Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken İsveç vatandaşının 1.67 promil alkollü olduğu öğrenildi. - AYDIN

Kuşadası, Davutlar, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 08:59 Kaynak: İHA
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