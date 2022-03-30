Kuşadası'nda trafik kazası: Polis memuru ağır yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Kuşadası'nda trafik kazası: Polis memuru ağır yaralandı

30.03.2022 00:57
Kuşadası'nda trafik kazası: Polis memuru ağır yaralandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde motosikletle otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde motosikletle otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada motosikletteki polis memuru ağır yaralanırken, motosikletin arkasında olduğu belirtilen 5 yaşındaki oğlu ise gözünü babasından ayırmadı.

Kaza, Bayraklıdede Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Davutlar Mahallesi'nde görevli polis memuru H.E.'nin kullandığı motosiklet ile karşı şeritten gelen S.K. yönetimindeki 35 BBZ 509 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kaza yerine ihbar üzerine çok sayıda polis ve ambulans ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan polis memuru, ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis memuru H.E., sedye ile ambulansa bindirilirken çocuğu bir an olsun babasından gözünü ayırmadı. H.E.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. - AYDIN

YORUMLAR
500
Sisam Adası'nda büyük orman yangını Sisam Adası'nda büyük orman yangını Aydın'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı Aydın'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Polis Memuru, Kuşadası, Aydın, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kuşadası'nda trafik kazası: Polis memuru ağır yaralandı - Son Dakika


Son Dakika
00:31 Motorine 1 lira 55 kuruşluk indirim geldi
00:30 Messi ve Ronaldo futbol tarihine adlarını altın harflerle yazdırdı! Turnuvaya 5. kez katıldılar
00:12 Bakan Özer, öğretmen adaylarına duyurdu: 2021 KPSS ataması olacak
00:10 Portekiz, sahasında Kuzey Makedonya'yı 2-0 mağlup etti! Yeni bir rekor kırıldı
23:51 Ünlü psikolog Esra Ezmeci'ye gelen itiraf şaşırttı: Kocamın erkeklerle cinsel görüntülerini gördüm
23:45 A Milli Takım, İtalya'ya 3-2 mağlup oldu
23:22 Zelenski, İstanbul'daki barış görüşmeleri hakkında konuştu: Güvenmemiz için herhangi bir nedenimiz yok
23:14 Günler sonra cesedi kıyıya vuran Şeyma Demir ve erkek arkadaşının kaçırıldığı otomobilin görüntüleri ortaya çıktı
23:05 Altay Bayındır'ın İtalya maçındaki hatası, eleştiri oklarının hedefi oldu
22:48 Kanadalı rap şarkıcısı Neeq, A Milli Takım'ın yıldızı Hande Baladın için şarkı yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2022 01:05:38. #1.12#
SON DAKİKA: Kuşadası'nda trafik kazası: Polis memuru ağır yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement