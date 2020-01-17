Kuşadası'nda turizm fuarlarına katılım meyvelerini veriyor - Son Dakika
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Kuşadası'nda turizm fuarlarına katılım meyvelerini veriyor

6 saat önce

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Hollanda'nın Utrecht kentinde düzenlenen turizm fuarında sektör temsilcileriyle bir araya geliyor.

Kuşadası'nda turizm fuarlarına katılım meyvelerini veriyor, System.String[]

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Hollanda'nın Utrecht kentinde düzenlenen turizm fuarında sektör temsilcileriyle bir araya geliyor.


Gerçekleştirdiği görüşmelerin Aydın ve Kuşadası turizmine büyük katkı sağlayacağının altını çizen Başkan Ömer Günel "15-19 Ocak tarihleri arasında Hollanda'nın Utrecht kentinde düzenlenen turizm fuarında yerimizi aldık. Sektör paydaşlarıyla yaptığımız bire bir temaslarda bölge turizminin gelişmesi için önemli ilerlemeler kaydediyoruz. Son olarak Corendon Havayolları Kurucu Ortağı Atilla Uslu ile bir araya gelerek iş birliğimizi güçlendirecek projeler hakkında görüştük" dedi.


Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, 1997 yılında iki Türk girişimci tarafından Hollanda'da kurulan Corendon'un Kurucu Ortağı Atilla Uslu ile bir araya geldi. Başkan Ömer Günel, Hollanda'nın Utrecht kentinde düzenlenen turizm fuarında gerçekleşen görüşme ile ilgili olark; "Bölgemizden Avrupa'ya yeni bir köprü oluşturan Corendon Havayolları ile iş birliğini oldukça önemsiyoruz. Corendon Kurucu Ortaklarından Atilla Uslu ile gerçekleştirdiğimiz görüşmede, Kuşadası'nın uluslararası alanda tanıtımının yaygınlaşması ve iş birliğimizi güçlendirecek projeler hakkında görüştük. Turizm alanında daha etkin adımlar atmaya yönelik ciddi kararlar aldık" dedi.


Kuşadası Belediyesi ile Corendon arasındaki iş birliğinin tüm turizm camiasına katkı sağlayacağını kaydeden Başkan Ömer Günel, "Corendon turizm alanında ufku açık, yenilikçi bir firma. Kuşadası Belediyesi olarak Corendon ile her türlü iş birliğine hazırız. Geçtiğimiz Eylül ayında gerçekleştirdiğimiz Altın Güvercin Beste Yarışması'na destek oldular. Gelecekte daha birçok güzel işlere imza atacağımıza inanıyorum" dedi. - AYDIN

Ömer Günel, Hollanda, Kuşadası, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 11:27 Kaynak: İHA
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