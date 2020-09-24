Kuşadası'nda turizmciler 2021'e umutla bakıyor - Son Dakika

Kuşadası'nda turizmciler 2021'e umutla bakıyor

AYDIN'ın Kuşadası ilçesindeki turizm temsilcileri ile meslek odası başkanları, koronavirüs salgını gölgesinde geçen 2020 yaz dönemini değerlendirdi.

Kuşadası'nda turizmciler 2021'e umutla bakıyor, System.String[]

AYDIN'ın Kuşadası ilçesindeki turizm temsilcileri ile meslek odası başkanları, koronavirüs salgını gölgesinde geçen 2020 yaz dönemini değerlendirdi. Pandemi sürecinin dünya genelinde sektörü olumsuz etkilediğini belirten turizm paydaşları, 2021 yılına umutla baktıklarını söyledi.

Ege Bölgesi'nin önemli turizm merkezlerinden Kuşadası, 1 Haziran'da başlayan normalleşme dönemiyle kapılarını yerli ve yabancı turistlere açtı. İlçedeki oteller, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın açıkladığı kurallar doğrultusunda havuz, plaj, restoran, lobi ve resepsiyon gibi ortak kullanım alanlarını yeniden düzenledi. Kuşadası'nı haziran, temmuz, ağustos ve eylül aylarını kapsayan 4 aylık dönemde en çok İngiliz, Alman, Bulgar, Sırp ve Ukraynalı turistler ziyaret etti. İç pazarda ise özellikle İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa gibi büyükşehirlerden kente yazlıkçı akını oldu. Kentte 'Güvenli Turizm Sertifikası' alarak hizmet veren otellerin doluluk oranı yüzde 75'lere kadar çıktı. Kuşadası'ndaki turizm sektörünün önde gelen temsilcileri ise geçen yıl hakkında konuşup, 2021 için beklentilerini dile getirdi.

'UMUDUMUZU KORUYORUZ'Kuşadası Otelciler ve Yatırımcılar Derneği (KODER) Başkanı Tacettin Özden, "Normalleşme sürecinin başladığı haziran ayında Kuşadası'ndaki 5 yıldızlı otellerde doluluk oranı düşüktü. Ağustos ayı ile birlikte ilçemize yurt dışından turist akını olmaya başladı. Özellikle İngiliz misafirlerimiz yüzümüzü güldürdü. Bunun yanında Balkan ülkelerinden de küçümsenmeyecek sayıda ziyaretçi geldi. 2021 sezonu için şimdiden rezervasyon almaya başladık. Önümüzdeki yılın nasıl geçeceği dünya genelinde koronavirüs salgınının yayılma hızına bağlı. Her şeye rağmen umudumuzu koruyoruz" dedi. Kuşadası Ticaret Odası (KUTO) Başkanı Serdar Akdoğan ise bu yıl Türkiye genelinde turizm sektörünün yüzde 65 ciro kaybı yaşadığını söyledi. Salgın sürecinin henüz bitmediğine dikkat çeken Serdar Akdoğan, "Pandemi döneminde Kuşadası'nda otellerin yarısı açıldı. Açılabilen oteller ise kısmen iş yaptı. Kuşadası; Belarus, Rusya ve İngiltere gibi seyahat izni veren ülkelerden gelen turistlerin yanı sıra daha çok yerli misafirleri ağırladı. Bu sene kentimizi yüzde 65 yerli, yüzde 35 oranında da yabancı turist ziyaret etti. Turizm sektörü salgın riski ortadan kalktığı zaman nefes alacak" diye konuştu.

Kuşadası, Haziran, Turizm, Ege, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 17:19 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kuşadası'nda turizmciler 2021'e umutla bakıyor - Son Dakika

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