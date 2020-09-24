Kuşadası'nda turizmciler 2021'e umutla bakıyor - Son Dakika

AYDIN'ın Kuşadası ilçesindeki turizm temsilcileri ile meslek odası başkanları, koronavirüs salgını gölgesinde geçen 2020 yaz dönemini değerlendirdi. Pandemi sürecinin dünya genelinde sektörü olumsuz etkilediğini belirten turizm paydaşları, 2021 yılına umutla baktıklarını söyledi.

Ege Bölgesi'nin önemli turizm merkezlerinden Kuşadası, 1 Haziran'da başlayan normalleşme dönemiyle kapılarını yerli ve yabancı turistlere açtı. İlçedeki oteller, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın açıkladığı kurallar doğrultusunda havuz, plaj, restoran, lobi ve resepsiyon gibi ortak kullanım alanlarını yeniden düzenledi. Kuşadası'nı haziran, temmuz, ağustos ve eylül aylarını kapsayan 4 aylık dönemde en çok İngiliz, Alman, Bulgar, Sırp ve Ukraynalı turistler ziyaret etti. İç pazarda ise özellikle İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa gibi büyükşehirlerden kente yazlıkçı akını oldu. Kentte 'Güvenli Turizm Sertifikası' alarak hizmet veren otellerin doluluk oranı yüzde 75'lere kadar çıktı. Kuşadası'ndaki turizm sektörünün önde gelen temsilcileri ise geçen yıl hakkında konuşup, 2021 için beklentilerini dile getirdi.