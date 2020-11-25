Kuşadası'nda, Türk karasularına geri itilen 27 sığınmacı kurtarıldı - Son Dakika

Kuşadası'nda, Türk karasularına geri itilen 27 sığınmacı kurtarıldı
25.11.2020 23:55
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, Türk karasılarına geri itilen ve kendi imkanlarıyla karadan ulaşımın olmadığı bir bölgeye çıkan 27 sığınmacı kurtarıldı.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, Türk karasılarına geri itilen ve kendi imkanlarıyla karadan ulaşımın olmadığı bir bölgeye çıkan 27 sığınmacı kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Yunanistan unsurlarınca Türk karasılarına itildikleri öğrenilen ve kendi imkanlarıyla Dipburun mevkisinde karadan ulaşımın olmadığı bir noktaya çıkan sığınmacıların mahsur kaldığı ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.
Ekipler, 27 sığınmacıyı bulundukları bölgeden aldı. Sığınmacılar, işlemlerinin ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
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