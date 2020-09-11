Kuşadası'nda Türk karasularına itilen 2 sığınmacı kurtarıldı - Son Dakika

Kuşadası açıklarında lastik botta düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri gönderildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'un skandal sözleri sonrası dikkat çeken paylaşım: Bizi yiyemezsiniz

Bakan Koca'dan koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden tıp fakültesi öğrencisi için duygu dolu paylaşım geldi

Bakan Soylu'dan, açığa alınan kaymakamlarla ilgili konuşmasını hatalı veren 3 haber kanalına tepki: Esas sizi açığa almak lazım

Annesine aşı bulamayan saldırgan, 3 hemşireyi darbedip, bir hasta yakınını da bıçakladı

Kim Jong-un amcasını nasıl öldürttüğünü Trump'a anlatmış

Rıdvan Dilmen, Muriqi'in Lazio'ya transferinden 1 gün sonra PSG'nin de devreye girdiğini söyledi

12 yıl sonra ilk kez yurt dışında oynanacak olan Süper Kupa maçına Katar'ın başkenti Doha ev sahipliği yapacak