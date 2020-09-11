Kuşadası'nda Türk karasularına itilen 2 sığınmacı kurtarıldı - Son Dakika

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 2 sığınmacı karaya çıkarıldı.
Kuşadası açıklarında lastik botta düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri gönderildi.
Bottaki yabancı uyruklu 2 kişi, ekiplerce kurtarılarak karaya çıkarıldı.
Düzensiz göçmenlerin, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itildiği öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 11.09.2020 00:01 - Kaynak: AA
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