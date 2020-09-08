Kuşadası'nda Türk karasularına itilen 4 sığınmacı kurtarıldı - Son Dakika

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 4 sığınmacı karaya çıkartıldı.
Alınan bilgiye göre, Kuşadası açıklarında lastik bottan yapılan yardım çağrısı üzerine Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye gitti.
Ekipler, bottaki yabancı uyruklu 4 kişiyi kurtararak karaya çıkarttı.
Sığınmacıların, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itildiği öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 08.09.2020 14:07 - Kaynak: AA
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