Kuşadası'nda Türk karasularına itilen 4 sığınmacı kurtarıldı - Son Dakika

Alınan bilgiye göre, Kuşadası açıklarında lastik bottan yapılan yardım çağrısı üzerine Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye gitti.

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