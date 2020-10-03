Kuşadası'nda üç hırsızlık olayının zanlısı tutuklandı - Son Dakika

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde üç hırsızlık olayının zanlısı yakalandı.

İlçede çeşitli mahallelerden gerçekleştirilen hırsızlık olaylarıyla ilgili soruşturma yürüten Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu şüphelinin U.Ç. olduğunu tespit etti.

Dağ Mahallesinde yakalanarak gözaltına alına U.Ç, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.