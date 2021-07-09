Üye Girişi
KUŞADASI'NDA UÇAK BATIĞINA YOĞUN İLGİ - Son Dakika

KUŞADASI'NDA UÇAK BATIĞINA YOĞUN İLGİ

09.07.2021 11:54

AYDIN'ın Kuşadası ilçesi koronavirüs kısıtlamalarının kaldırılmasıyla dalış tutkunlarının yeniden gözdesi oldu.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesi koronavirüs kısıtlamalarının kaldırılmasıyla dalış tutkunlarının yeniden gözdesi oldu. Alternatif turizm çalışmalarına ağırlık verilen ilçede, yerli ve yabancı dalgıçların listesinde ilk sırada Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından dalış turizminin canlandırılması amacıyla 5 yıl önce batırılan Airbus A 300 tipi yolcu uçağı var.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kuşadası, normalleşe adımlarının atılmasıyla birlikte dalış tutkunlarını yeniden ağırlamaya başladı. Su altındaki kaya yapıları, bangolar, derin duvar yarları ve mağaralar gibi doğal resiflere sahip olan Kuşadası'nda yapay resiflerin oluşturulması için de çalışmalar yapıldı. Bu amaçla Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından 270 bin TL'ye 54 metre uzunluğa ve 44 metre kanat genişliğine sahip Airbus A 300 tipi yolcu uçağı satın alındı. 47 ton ağırlığındaki uçak, 2016 yılında Kuşadası Körfezi'nde batırıldı. Kuşadası, böylece Türkiye'nin en büyük uçak batığına sahip oldu. Bölgede dalış turizminin canlanmasına büyük katkı sunan batık uçağa, kısıtlamaların kalktığı 1 Temmuz'dan beri yaklaşık bin dalış yapıldı.

'DEĞİŞİK BİR SU ALTI ORTAMI OLUŞTURULMUŞ'

Tatilini geçirmek için Kuşadası'na geldiğini belirten Emre Yazar, "27 senedir ABD'de yaşıyorum. Belirli aralıklarla Kuşadası'na tatil ve dalış yapmaya geliyorum. Bugün Türkiye'nin en büyük uçak batığı resifine daldım. Çok keyifliydi. Su altı yaşamını gözlemlemek isteyenler için çok değişik bir ortam oluşturulmuş. Farklı türde balıklar gördüm. Uçağın ortasından girip, ön kapısından çıktım. Türkiye'nin değişik yerlerinde de dalış yaptım ama buradaki su altı canlı çeşitliğini hiçbir yerde görmedim. Herkese buraya gelip dalmasını tavsiye ederim" diye konuştu.

Zuhal Yaşar da, "Dalış yapmayı çok seviyorum. Bu yıl da derin dalış eğitimimi tamamladım. Bugün, Kuşadası açıklarında batırılan dünyanın en büyük batık uçağına daldım. Muhteşem bir görünüme sahip. Belirli aralıklarla Kuşadası'na gelip, uçağa dalmaya devam edeceğim" dedi.

'DALIŞ TURİZMİNE HAREKETLİLİK GETİRDİ'

Dalış eğitmeni Tağmaç Saraçoğlu ise, "Uçak batığı resifi, Kuşadası'nın dalış turizmine hareketlilik getirdi. Dünyanın değişik ülkelerinden Kuşadası'na uçak batığına dalmak için gelen dalgıçlar var. Kuşadası, berrak ve temiz bir denize sahip olduğu için su altında dalgıçlara derin bir görüş mesafesi de sunuyor. Türkiye genelinde denizlerimizi temiz tutmaya özen göstermeliyiz. Aksi takdirde denizlerimizi tehdit eden müsilaj ile uğraşmaya devam ederiz" diye konuştu.

KUŞADASI'NDA UÇAK BATIĞINA YOĞUN İLGİ
KUŞADASI'NDA UÇAK BATIĞINA YOĞUN İLGİ
KUŞADASI'NDA UÇAK BATIĞINA YOĞUN İLGİ
KUŞADASI'NDA UÇAK BATIĞINA YOĞUN İLGİ
KUŞADASI'NDA UÇAK BATIĞINA YOĞUN İLGİ
KUŞADASI'NDA UÇAK BATIĞINA YOĞUN İLGİ
KUŞADASI'NDA UÇAK BATIĞINA YOĞUN İLGİ
KUŞADASI'NDA UÇAK BATIĞINA YOĞUN İLGİ
KUŞADASI'NDA UÇAK BATIĞINA YOĞUN İLGİ
KUŞADASI'NDA UÇAK BATIĞINA YOĞUN İLGİ

Kuşadası, Türkiye, Aydın, Uçak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KUŞADASI'NDA UÇAK BATIĞINA YOĞUN İLGİ - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

A Milli Takım'ın EURO 2020'deki rotasını örnek gösteren UEFA, 18:19 A Milli Takım'ın EURO 2020'deki rotasını örnek gösteren UEFA, "Bir daha asla" dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır'dan Selahattin Demirtaş'a sert çıktı: 'Seni başkan yaptırmayacağız' diyenler Yasin Börü'nün hesabını verdi mi? 18:01 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır'dan Selahattin Demirtaş'a sert çıktı: 'Seni başkan yaptırmayacağız' diyenler Yasin Börü'nün hesabını verdi mi? Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Diyarbakır Cezaevi'ni boşaltıyoruz, kültür merkezi olarak hizmete sunacağız 17:22 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Diyarbakır Cezaevi'ni boşaltıyoruz, kültür merkezi olarak hizmete sunacağız
Cem Uzan, el koyulan şirketlerini satın alanlara 69 milyar euroluk tazminat davası açtı 17:07 Cem Uzan, el koyulan şirketlerini satın alanlara 69 milyar euroluk tazminat davası açtı Son dakika! Erdoğan'dan bayram tatili açıklaması: 9-10 günlük bir süre konuşuluyor, millete seslenişte duyuracağım 17:01 Son dakika! Erdoğan'dan bayram tatili açıklaması: 9-10 günlük bir süre konuşuluyor, millete seslenişte duyuracağım Eşi tarafından yüzünden vurulan Şakila Zareen, Afganistan'da kadınlara olan bakış açısını anlattı 16:56 Eşi tarafından yüzünden vurulan Şakila Zareen, Afganistan'da kadınlara olan bakış açısını anlattı
AK Parti'li başkana soruşturma! Seyir halindeyken otomobilinden ateş açmıştı 16:47 AK Parti'li başkana soruşturma! Seyir halindeyken otomobilinden ateş açmıştı Olay olacak aşk iddiası: Çağla Şıkel ile Kaan Yıldırım ilişki yaşamaya başladı 16:19 Olay olacak aşk iddiası: Çağla Şıkel ile Kaan Yıldırım ilişki yaşamaya başladı

Son Dakika Haberleri
17:08 Son Dakika: Galatasaray'dan bomba atak! Ankara Keçiörengücü'nde forma giyen Barış Alper Yılmaz'ı kadrosuna kattı
17:06 Cem Uzan, el koyulan şirketlerini satın alanlara 69 milyar euroluk tazminat davası açtı
16:50 Barcelona, Rapid Wien forması giyen Türk futbolcu Yusuf Demir'i kadrosuna dahil etti
16:48 28 Şubat davasında 14 sanığa verilen müebbet hapis cezası onandı
16:47 AK Parti'li başkana soruşturma! Seyir halindeyken otomobilinden ateş açmıştı
16:45 Fenerbahçe'nin yeni sezon formalarını tanıttı! Formada yer alan Atatürk detayı dikkat çekti
16:30 Eski eşinin kurşun yağdırdığı Sabiha, adliyeye sedye ile gitti: Sürünerek de olsa gelecektim
16:18 Olay olacak aşk iddiası: Çağla Şıkel ile Kaan Yıldırım ilişki yaşamaya başladı
16:15 Başörtülülere nefret söyleminde bulunan doktora öğrencisi Twitter'da gündem oldu! Tepki çığ yağıyor
16:07 Seda Sayan'dan, Demet Akalın'a Gelinim Mutfakta göndermesi: Ekmek almam, kazandırırım
Hakan Sabancı ile yazışmalarını ifşa eden Aygün Aydın tutuklanarak cezaevine gönderildi Hakan Sabancı ile yazışmalarını ifşa eden Aygün Aydın tutuklanarak cezaevine gönderildi         
18:22
ABD'de 12 yaşındaki çocuk, evine girip annesine saldıran hırsızı av tüfeğiyle öldürdü ABD'de 12 yaşındaki çocuk, evine girip annesine saldıran hırsızı av tüfeğiyle öldürdü         
18:10
Benfica'da başkanlığa Rui Costa'nın getirilmesiyle Galatasaray, Gedson transferinde mutlu sona bir adım daha yaklaştı Benfica'da başkanlığa Rui Costa'nın getirilmesiyle Galatasaray, Gedson transferinde mutlu sona bir adım daha yaklaştı         
17:29
2 kıza çarpıp ölümüne neden olan alkollü sürücü: Önüme çıktıklarını görmedim 2 kıza çarpıp ölümüne neden olan alkollü sürücü: Önüme çıktıklarını görmedim         
17:07
'Cinsel ilişki sırası' cinayetine haksız tahrik indirimi! Sanık yasak aşkı ve onun karısıyla aynı evde yaşıyordu 'Cinsel ilişki sırası' cinayetine haksız tahrik indirimi! Sanık yasak aşkı ve onun karısıyla aynı evde yaşıyordu         
17:06
Alkollü kadın polisi çileden çıkardı! Gazetecilere saldıran kadın: Zoom alarak çek, yıllarca cinsel içerikli filmimizi çektiler zaten Alkollü kadın polisi çileden çıkardı! Gazetecilere saldıran kadın: Zoom alarak çek, yıllarca cinsel içerikli filmimizi çektiler zaten         
16:58
Barcelona, Rapid Wien forması giyen Türk futbolcu Yusuf Demir'i kadrosuna dahil etti Barcelona, Rapid Wien forması giyen Türk futbolcu Yusuf Demir'i kadrosuna dahil etti         
16:50
Fenerbahçe'nin yeni sezon formalarını tanıttı! Formada yer alan Atatürk detayı dikkat çekti Fenerbahçe'nin yeni sezon formalarını tanıttı! Formada yer alan Atatürk detayı dikkat çekti         
16:45
Seda Sayan'dan, Demet Akalın'a Gelinim Mutfakta göndermesi: Ekmek almam, kazandırırım Seda Sayan'dan, Demet Akalın'a Gelinim Mutfakta göndermesi: Ekmek almam, kazandırırım         
16:08
Yaşlı kadının korumalar tarafından darbedildiği iddialarına başkandan yanıt: Biz kavgayı ayıran kesimdik Yaşlı kadının korumalar tarafından darbedildiği iddialarına başkandan yanıt: Biz kavgayı ayıran kesimdik         
15:27
Elif Çakal'ın ölümüne ilişkin soruşturmada teslim olan iki şüpheli tutuklandı Elif Çakal'ın ölümüne ilişkin soruşturmada teslim olan iki şüpheli tutuklandı         
14:10
Avrupa Şampiyonası tarihine geçti! İngiltere-Danimarka maçındaki 161 saniyelik pas trafiği gündem oldu Avrupa Şampiyonası tarihine geçti! İngiltere-Danimarka maçındaki 161 saniyelik pas trafiği gündem oldu         
13:36
Genç kadına öpücük atıp, cinsel organını gösteren sapığa hakimden tokat gibi cevap Genç kadına öpücük atıp, cinsel organını gösteren sapığa hakimden tokat gibi cevap         
13:05
Camdaki Kız'ın başarılı oyuncusu Hamza Yazıcı, sevgilisi Şenay Forbes ile görüntülendi Camdaki Kız'ın başarılı oyuncusu Hamza Yazıcı, sevgilisi Şenay Forbes ile görüntülendi         
11:43
Oyuncu Berk Atan ve fenomen Selin Yağcıoğlu aşkı denizde belgelendi Oyuncu Berk Atan ve fenomen Selin Yağcıoğlu aşkı denizde belgelendi         
11:32
"Bakire olduğunu biliyorum bana güven" diyerek kandırdı! Genç kadını önce dövdü, sonra tecavüz etti         
10:02
Tuvalete uyuşturucu dökerken yakalanan Adana Sıfır Bir dizisinin oyuncusu Cengizhan, ev hapsine çarptırıldı Tuvalete uyuşturucu dökerken yakalanan Adana Sıfır Bir dizisinin oyuncusu Cengizhan, ev hapsine çarptırıldı         
09:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2021 18:57:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: KUŞADASI'NDA UÇAK BATIĞINA YOĞUN İLGİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement