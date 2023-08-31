Kuşadası'nda utanç verici görüntü... Epilepsi nöbeti geçiren çocuğu taksiciler ıslak diye almadı

AYDIN - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde denizden çıkan ve epilepsi nöbeti geçiren 3 yaşındaki çocuğu iddiaya göre taksiciler üstü ıslak diye almadı. Taksi durağı hakkında soruşturma başlatıldı.

Olay geçtiğimiz günlerde Kadınlar Denizi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, epilepsi hastası olan ve serinlemek için denize giren M.D. (3), bir anda nöbet geçirdi. Anne H.D. çocuğunu kucağına alıp taksi ile hastaneye götürmek istedi. Bir taksiyi durduran çaresiz kadın, taksici tarafından "burası başka bir durak önü sizi alamam" cevabı ile karşılaştı. Durağa gelen ve yardım isteyen anne H.D., bu sefer taksicilerden iddiaya göre "üstünüz ıslak ve sizi alamayız" cevabını aldı. Aldığı cevap ile şok olan anne çaresizce kucağında çocuğu ile dakikalarca koşuşturdu. İlk durdurduğu taksici geri dönerek kadına "sizi almadılarsa ben götüreyim hastaneye" dedi. İnsaflı taksici nöbet geçiren çocuğu ve annesini taksiye alarak hastaneye götürdü. Tedavi altına alınan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili aile taksi durağından şikayetçi oldu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.