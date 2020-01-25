Kuşadası'nda uyuşturucu imalatcısına operasyon - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kuşadası'nda uyuşturucu imalatcısına operasyon - Son Dakika

Kuşadası'nda uyuşturucu imalatcısına operasyon

6 saat önce

Kuşadası'nda uyuşturucu imalatı yaptığı tespit edilen şahıs düzenlenen operasyon sonucu kıskıvrak yakalandı.

Kuşadası'nda uyuşturucu imalatcısına operasyon, System.String[]

Kuşadası'nda uyuşturucu imalatı yaptığı tespit edilen şahıs düzenlenen operasyon sonucu kıskıvrak yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Aydın'ın Kuşadası ilçesi Davutlar mahallesinde ilçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerin yaptığı istihbarat çalışması neticesinde Davutlar Mahallesi'nde uyuşturucu ve uyarıcı madde imali yapıldığı bilgisini elde etti. Uzun süren takibin ardında Narkotik ekipleri, uyuşturucu madde üretimi yapan şüphelinin evine düzenlediği operasyonda; Evin zemin katında ışıklandırma ve havalandırma düzeneğini buldu. Evde yapılan aramalarda saksılar içerisinde boyları 70-80 cm olmak üzere 100 kök dişi hint keneviri bitkisi, 165 gram esrar maddesi, 72 gram likit haline getirilmiş esrar maddesi, 3 adet bitki yetiştirmekte kullanılan güneş ışığı ışıklandırma sistemi, 1 adet pres vakum makinesi,1 adet hassas terazi ele geçirildi.


Ekipler olayın şüphelisi D.K.'yı gözaltına alarak ifadesini almak üzere emniyet müdürlüğüne götürdü. - AYDIN

Kuşadası, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 05:22 Kaynak: İHA
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