Kuşadası'nda uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Kuşadası'nda uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı

12.06.2022 00:58
Kuşadası'nda uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yapılan operasyonda uyuşturucu madde ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan 4 kişiden 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yapılan operasyonda uyuşturucu madde ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan 4 kişiden 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri Kuşadası'nda uyuşturucuya geçit vermiyor. Son alınan bilgilere göre, Kuştur uygulama noktasında şüpheli otomobiller üzerine uygulama yapan ekipler, bir otomobili durdurdu. Otomobilden indirilen S.K., G.H.C., Y.U., ve M.Ö., gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada sağ kapıda siyah poşette saklanmış halde 128.38 gram kristal diye tabir edilen metamfetamin uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüphelilerin yapılan sorgulamasının ardından mahkemeye sevk edilen 4 şüpheliden Y.U., tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kuşadası'nda uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı - Son Dakika

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