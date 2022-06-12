Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü 'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri Kuşadası'nda uyuşturucuya geçit vermiyor. Son alınan bilgilere göre, Kuştur uygulama noktasında şüpheli otomobiller üzerine uygulama yapan ekipler, bir otomobili durdurdu. Otomobilden indirilen S.K., G.H.C., Y.U., ve M.Ö., gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada sağ kapıda siyah poşette saklanmış halde 128.38 gram kristal diye tabir edilen metamfetamin uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüphelilerin yapılan sorgulamasının ardından mahkemeye sevk edilen 4 şüpheliden Y.U., tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kuşadası'nda uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı - Son Dakika

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