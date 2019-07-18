Son Dakika Haberleri: Kuşadası'nda uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
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Kuşadası'nda uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

37 dakika önce

Kuşadası'nda polisin gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda polis tarafından gözaltına alınan bir şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Kuşadası'nda uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama, System.String[]
Kuşadası'nda polisin gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda polis tarafından gözaltına alınan bir şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, F.K. isimli bir şüpheliyi takibe aldı. Takibin ardından şüpheli F.K.'yi Cumhuriyet Mahallesi'nde durduran polis ekipleri, yaptıkları üst aramasında bir miktar esrar maddesi ile uyuşturucu satışında kullanılan bir adet hassas terazi ele geçirdi. Gözaltına alınıp, Kuşadası Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüpheli, sorgulamasının ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu. - AYDIN
Kuşadası, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 09:04 Kaynak: İHA
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