Son Dakika Haberleri: Kuşadası'nda uyuşturucu operasyonu
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Kuşadası'nda uyuşturucu operasyonu

58 dakika önce

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

Kuşadası'nda uyuşturucu operasyonu, System.String[]
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası ilçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma başlattı. R.K. isimli şahsın Değirmendere Mahallesi'nde bulunan evinde uyuşturucu madde sattığı yönünde elde edilen bilgiler doğrultusunda şahsın evi takibe alındı. Gerekli hazırlıklar yapıldıktan sonra Narkotik Köpeği Aşil ile birlikte eve operasyon gerçekleştirildi. Bahse konu evin çıkışında 3 kişi şüphe üzerine durduruldu. R. Y., Y.Y. ve M.B isimli şahısların yapılan üst aramalarında bir miktar esrar maddesi ile birlikte 3.50 gram Kristal olarak tabir edilen metamfetamin uyuşturucu madde ele geçirildi. Eve düzenlenen operasyonda ise evde bulunan R.K. ve E.Ç. isimli şahıslar yakalandı. Evde yapılan aramada Narkotik Köpeği Aşil in koltuğun altına tepki vermesi üzerine yapılan aramada, 22.08 gram metamfetamin,4 gram skunk, 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Şahıslar gözaltına alınarak gerekli işlemler için Emniyete götürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıslardan R.K. "Uyuşturcu Madde Ticareti" suçlaması ile tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN
Kuşadası, Aydın, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 01:20 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Bartın'da terör örgütü DAEŞ operasyonu Acılı çıkan tarhanaya 100 bin liralık dava! Ankara'da 'avcı kız' operasyonu: 125 gözaltı Şarampole devrilen tankerin patlaması sonucunda sürücü yanarak hayatını kaybetti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.7.2019 14:19:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kuşadası'nda uyuşturucu operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]