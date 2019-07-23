Son Dakika Haberleri: Kuşadası'nda uyuşturucu operasyonu
Son Dakika Güncel Haber

Kuşadası'nda uyuşturucu operasyonu

1 saat önce

Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Kuşadası'nda uyuşturucu operasyonu, System.String[]
Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Değirmendere Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi.
Operasyonda, 5 şüpheli gözaltına alındı.
Narkotik köpeği Aşil'in de katıldığı evdeki aramada bir miktar uyuşturucu ve 1 hassas terazi ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kuşadası, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 03:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bartın'da terör örgütü DAEŞ operasyonu Acılı çıkan tarhanaya 100 bin liralık dava! Ankara'da 'avcı kız' operasyonu: 125 gözaltı 271 milyon sahte Amerikan dolarıyla ilgili FETÖ detayı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.7.2019 17:32:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kuşadası'nda uyuşturucu operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]