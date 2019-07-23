Kuşadası'nda uyuşturucu operasyonu
1 saat önce
Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Aydın Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 03:34 Kaynak: AA
'ın Kuşadası
ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik
Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Değirmendere
Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi.
Operasyonda, 5 şüpheli gözaltına alındı.
Narkotik köpeği Aşil'in de katıldığı evdeki aramada bir miktar uyuşturucu ve 1 hassas terazi ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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