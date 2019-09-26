Son Dakika Haberleri: Kuşadası'nda uyuşturucu operasyonu
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Kuşadası'nda uyuşturucu operasyonu

38 dakika önce

Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki uyuşturucu operasyonlarında 6 kişi gözaltına alındı.

Kuşadası'nda uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki uyuşturucu operasyonlarında 6 kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ihbar üzerine bir otomobili Bayraklıdede Mahallesi'nde durdurdu.

Otomobilde 37 gram metamfetamin ele geçirildi.

Polisin 2 farklı adrese yaptığı operasyonda da 41 gram metamfetamin, 3 gram kokain, 1 hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca, 6 fişek, 1 otomatik av tüfeği ve 1 pompalı tüfek ele bulundu.

Operasyonlarda 2'si otomobilde 6 kişi gözaltına alındı.

Kuşadası, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 04:36 Kaynak: AA
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