Kuşadası'nda uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Kuşadası'nda uyuşturucu operasyonu

Kuşadası'nda narkotik ekiplerinin yaptığı uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

Kuşadası'nda narkotik ekiplerinin yaptığı uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı. Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin uyuşturucu ticareti yapan şahıs ve organizasyonlara yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde, Kadınlar Denizi Mahallesi'nde durumundan şüphelenilen S.E. isimli şahıs gözaltına alındı. Şüphelinin yapılan üst aramasında ise 60 Adet Ecstasy Uyusturucu hap ve 1.70 gram esrar maddesi ele geçirildi. S.E. isimli şahıs gözaltına alınarak, işlemler için Emniyete Müdürlüğüne götürüldü. - AYDIN

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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