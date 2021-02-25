Kuşadası'nda uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Kuşadası'nda uyuşturucu operasyonu
25.02.2021 21:36
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde narkotik ekiplerinin gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde narkotik ekiplerinin gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Aydin Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kuşadası Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, saat 17.00 sıralarında şüpheli bir kişiyi durdurarak, üzerinde arama yaptı. Yapılan aramada yakalanan şüphelinin üzerinden üç parça halinde toplam 17.24 gr esrar maddesi ele geçirildi. Narkotik ekipleri uyuşturucu maddeye el koyarken, gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere Kuşadası Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü ve hakkında soruşturma başlatıldı. - AYDIN
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