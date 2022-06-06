Kuşadası'nda uyuşturucu operasyonu: 3 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Kuşadası'nda uyuşturucu operasyonu: 3 kişi tutuklandı

06.06.2022 17:57
Kuşadası'nda uyuşturucu operasyonu: 3 kişi tutuklandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yapılan polisin araçta yaptığı aramada çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, mahkemeye sevk edilen 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yapılan polisin araçta yaptığı aramada çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, mahkemeye sevk edilen 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri Kuşadası'nda operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor. Kuştur uygulama noktasında bir aracı durduran ekipler araçtan birisi kadın 3 kişiyi indirerek otomobili aramaya başladı. Arka yolcu koltuğunun altındaki paspasta 105 gram kristal diye tabir edilen metamfetamin uyuşturucu madde ele geçirildi. Yapılan sorgulamanın ardından mahkemeye sevk edilen M.L. isimli kadın başta olmak üzere D.E. ve E.P., tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kuşadası'nda uyuşturucu operasyonu: 3 kişi tutuklandı
Kuşadası'nda uyuşturucu operasyonu: 3 kişi tutuklandı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Kuşadası, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kuşadası'nda uyuşturucu operasyonu: 3 kişi tutuklandı - Son Dakika

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