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Kuşadası'nda uyuşturucu operasyonu 3 şüpheli yakalandı

52 dakika önce

Kuşadası'nda narkotik ekiplerinin gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda şüpheli üç kişi gözaltına alındı.

Kuşadası'nda uyuşturucu operasyonu 3 şüpheli yakalandı, System.String[]

Kuşadası'nda narkotik ekiplerinin gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda şüpheli üç kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği'ne bağlı ekipler, Kadınlar Denizi Yılancıburnu Mevkii'nde içinde F.İ., H.A. ve G.K. isimli 3 kişi olan bir aracı durdurdu. Araçta bulunan şüphelilerin yapılan sorgulamasında F.İ.'nin tehdit suçundan arandığı belirlenirken, H.A. isimli şüphelinin üzerinden ise 9.14 gram kristal tabir edilen metamfetamin uyuşturucu madde ele geçirildi. Araç içerisinde yapılan aramada ise G.K. isimli şüpheliye ait olduğunu belirlenen bir adet pompalı tüfek ile bu tüfeğe ait mermiler ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli, sorgulanmak üzere Kuşadası Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. - AYDIN

Narkotik, Kuşadası, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 12:28 Kaynak: İHA
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