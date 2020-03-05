Kuşadası'nda uyuşturucu operasyonu, 3 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kuşadası'nda uyuşturucu operasyonu, 3 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Kuşadası'nda uyuşturucu operasyonu, 3 şüpheli gözaltına alındı

6 saat önce

Kuşadası'nda polisin gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda biri kadın 3 kişi gözaltına alındı.

Kuşadası'nda uyuşturucu operasyonu, 3 şüpheli gözaltına alındı, System.String[]

Kuşadası'nda polisin gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda biri kadın 3 kişi gözaltına alındı. Operasyonda araç içerisinde saklanmış çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Kuşadası ilçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirligi ekipleri tarafından fiziki ve teknik takibi yapılan bir araç, Kuşadası uygulama noktasında kontrollü olarak durduruldu. Araçta bulunan M.L., C.G. ve Ş.Ö isimli şüpheliler polis tarafından gözaltına alınırken, daha sonra Narkotik köpeği Ateş eşliğinde aracın iç kısmında arama yapıldı. Arama sonunda araçta, bir miktar esrar maddesi ile 1 adet esrarlı sarılmış sigara, ele geçirilmiş devam eden aramada ise Narkotik Köpeği nin aracın arka tamponuna tepki vermesi üzerine arka tampon içerisine patetes cipsi paketi içerisinde gizlenmiş vaziyette; Şeffaf poşet içerisinde 10.46 gram kristal tabir edilen metamfetamin, şeffaf poşet içerisinde 10.34 gram kristal tabir edilen metamfetamin, Şeffaf poşet içerisinde 20.68 gram kristal tabir edilen metamfetamin, olmak üzere toplam 41,48 gram metamfetamin uyusturucu madde ele geçirildi. Uyuşturucu maddelere el konulurken, gözaltına alınan biri kadın 3 kişi Kuşadası Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. - AYDIN

Kuşadası, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 02:46 Kaynak: İHA
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