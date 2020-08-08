Kuşadası'nda uyuşturucu operasyonu, iki şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Kuşadası'nda uyuşturucu operasyonu, iki şüpheli gözaltına alındı
Kuşadası'nda narkotik ekiplerinin yaptığı uyuşturucu operasyonunda iki şüpheli gözaltına alındı.
Kuşadası'nda narkotik ekiplerinin yaptığı uyuşturucu operasyonunda iki şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekiplerinin uyuşturucu madde ticareti yapan kişi ve organizasyonlara karşı yürüttükleri çalışmalar kapsamında otogar içerisinde şüpheli davranışlar sergileyen iki kişiyi durdurdu. Yapılan sorgulamada isimlerinin E.G. ve F.O. olduğu tespit edildi. Şahısların yapılan üst aramasında sırt çantası içerisine gizlenmiş vaziyette; 278 gram kristal tabir edilen metamfetamin uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan İki şüpheli sorgulanmak üzere Kuşadası Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. - AYDIN
Haber Yayın Tarihi: 08.08.2020 12:46
Kaynak: İHA
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