Kuşadası'nda uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı - Son Dakika

Kuşadası'nda uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, biri kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 2 şüpheli yakalandı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, biri kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 2 şüpheli yakalandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonda, Kadınlar Denizi Mahallesi'ndeki bir evde narkotik köpeği Honaz'ın da desteğiyle arama yapıldı. Aramada, 298 gram metamfetamin, 4,06 gram kokain, 3 gram esrar, 1 ruhsatsız tabanca, 1 şarjör, 1 ruhsatsız toplu tabanca, farklı çaplarda 17 fişek ele geçirildi. Polis ekipleri tarafından evdeki S.B. ve K.K.S. gözaltına alındı. S.B'nin resmi belgede sahtecilik, dolandırıcılık, uyuşturucu ticareti ile tutuklu ve hükümlünün kaçması suçlarından toplam 9 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu belirlendi.

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