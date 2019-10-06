Son Dakika Haberleri: Kuşadası'nda uyuşturucu şüphelilerinden 1'i tutuklandı
Son Dakika Güncel Haber

Kuşadası'nda uyuşturucu şüphelilerinden 1'i tutuklandı

1 saat önce

KUŞADASI'nda, polisin eve düzenlediği operasyonda bir miktar esrar, bonzai ve uyuşturucu madde metamfetamin, ruhsatsız tabanca ve 3 otomatik av tüfeği ile yakalanıp, gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklandı.

Kuşadası'nda uyuşturucu şüphelilerinden 1'i tutuklandı, System.String[]

KUŞADASI'nda, polisin eve düzenlediği operasyonda bir miktar esrar, bonzai ve uyuşturucu madde metamfetamin, ruhsatsız tabanca ve 3 otomatik av tüfeği ile yakalanıp, gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklandı. Diğer şüphelinin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan kişi ve çetelere yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında, hakkında 10 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.Z.'nin İkiçeşmelik Mahallesi'ndeki evini tespit edip, bir süre fiziki takibe aldı. Takibin ardından söz konusu eve dün öğleden sonra operasyon düzenlendi. Evde bulunan İ.Z. ve M.C.M., gözaltına alındı. Evde yapılan aramada yatağın altında ve buzdolabının üzerinde, toplam 24,66 gram uyuşturu madde metamfetamin, 4,12 gram esrar, 2,43 gram bonzai, uyuşturucu tartmakta kullanıldığı belirlenen 1 hassas terazi, marka kısmı kazınmış ruhsatsız 7.65 milimetre çapında tabanca ve bu tabancaya ait 11 mermi, ruhsatsız 3 otomatik av tüfeği, 5 av tüfeği fişeği ile 9 milimetre çapında 50 mermi ele geçirildi. Polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ.Z. tutuklandı. Diğer şüpheli M.C.M.'nin ise polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kuşadası, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 04:35 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Canan Karatay: Ekmek uyuşturucu gibi bağımlılık yapıyor
Denize düşen polisleri peşine düştükleri uyuşturucu kaçakçıları kurtardı ABD Büyükelçiliği FETÖ'cü Babahan'ın Bahçeli'yi hedef alan tweetini beğenmesi üzerine ikinci kez özür diledi ÖSO muhtemel sınır ötesi operasyona hazırlıklarını tamamladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2019 17:38:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kuşadası'nda uyuşturucu şüphelilerinden 1'i tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]