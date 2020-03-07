Kuşadası'nda uyuşturucu tacirlerine büyük darbe - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kuşadası'nda uyuşturucu tacirlerine büyük darbe - Son Dakika

Kuşadası'nda uyuşturucu tacirlerine büyük darbe

6 saat önce

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Narkotik Suçlarla mücadele grup amirliği ekipleri son günlerde yaptıkları operasyonlarla uyuşturucu tacirlerine darbe üstüne darbe vurmaya devam ediyor.

Kuşadası'nda uyuşturucu tacirlerine büyük darbe, System.String[]

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Narkotik Suçlarla mücadele grup amirliği ekipleri son günlerde yaptıkları operasyonlarla uyuşturucu tacirlerine darbe üstüne darbe vurmaya devam ediyor. Dün yapılan operasyonda tam yarım kilo esrar maddesi ele geçirildi.


Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri uyuşturucu tacirlerine darbe vurmaya devam ediyor. Dün yapılan operasyonda yarım kilo esrar maddesi ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre 09 BB plakalı otomobili uzun süredir fiziki takibe alan ekipler, polis uyulama noktasında aracı durdurdu. Narkotik köpeği ATEŞ otomobilin her tarafını aramaya başladı. Motor kısmına tepki veren hassas burun 'Ateş' gizlenmiş şekilde 475 gram esrar maddesini buldu. Otomobilden indirilen şahısa yapılan GBT sorgulamasında C.Ç.Ç. olduğunu tespit eden ekipler şüpheliyi gözaltına alarak hakkında gerekli yasal işlemi başlattı. - AYDIN

Narkotik, Kuşadası, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 12:39 Kaynak: İHA
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