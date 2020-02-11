Kuşadası'nda uyuşturucuyla mücadele devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kuşadası'nda uyuşturucuyla mücadele devam ediyor - Son Dakika

Kuşadası'nda uyuşturucuyla mücadele devam ediyor

6 saat önce

Kuşadası ilçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Grup Amirliği ekipleri uyuşturucu ile mücadeleye tam gaz devam ediyor.

Kuşadası'nda uyuşturucuyla mücadele devam ediyor, System.String[]

Kuşadası ilçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Grup Amirliği ekipleri uyuşturucu ile mücadeleye tam gaz devam ediyor. Son yapılan operasyonlarda 111,92 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.


Davutlar Mahallesinde M.Y.B isimli şahıstan şüphelenen polis ekipleri üzerinde yaptıkları aramada 2.84 gram, yanında bulunan arkadaşı Ö. A. isimli şahsın üzerinden de 4.18 gram kristal diye tabir edilen metamfetamin uyuşturucu madde ele geçirildi. Bir başka çalışmada ise Cumhuriyet Mahallesi'nde bir ikamette yapılan aramada polisin dikkati ön planlaydı. Arama esnasında ikametin balkonundan atılan poşet içerisinde 5.10 gram kristal diye tabir edilen metamfetamin ve 11 gram Esrar uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Evde bulunan Ş.M.'ye yapılan GBT sorgulamasında "Uyuşturucu Madde Kullanmak suçundan" arandığı tespit edildi. Şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca Kadınlar Denizi Mahallesi'nde V.A. isimli şahsın yapılan üst aramasında 10.80 gram kristal diye tabir edilen Metamfetamin uyuşturucu madde ele geçirildi. Bir başka uygulamada ise 3 Ayrı "Uyuşturucu Madde kullanmak" suçundan toplam 1 Yıl 8 Ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan Y.G. isimli şüpheli yapılan fiziki takip neticesinde Cumhuriyet Mahallesi ara sokaklarda yakalandı. Şahsın yapılan üst aramasında 78 gram Kristal diye tabir edilen metamfetamin uyuşturucu madde ele geçirildi. Adli makamlara sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Narkotik, Kuşadası, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 11:29 Kaynak: İHA
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